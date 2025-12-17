Emma Villas una sconfitta che fa male Mechini | Irriconoscibili brutto segnale
Dopo tre sconfitte consecutive senza punti, l'Emma Villas Codyeco Lupi Siena si trova in una fase di riflessione, con il coach Petrella e la squadra che cercano di analizzare i fattori che hanno portato a questo difficile momento. La situazione influenzerà sicuramente il prosieguo della stagione e l'andamento in classifica.
La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si interroga dopo tre ko di fila, gli ultimi due senza raccogliere punti, che hanno fortemente condizionato classifica e giudizio su questa prima parte di stagione da parte del team di coach Petrella. Dopo il netto stop di domenica contro la neopromossa Lagonegro ha parlato il direttore generale Fabio Mechini. "Sono rimasto veramente senza parole – ammette il dirigente – perché, nonostante per la prima volta fossimo partiti bene nel primo set giocando una buona pallavolo al netto delle assenze poi è cambiato tutto. A dire il vero anche il secondo parziale lo avevamo approcciato bene ma poi abbiamo permesso ai nostri avversari di tornare in partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pallavolo Serie A2. Emma Villas pronta all’esordio sul parquet di Pineto. Il diesse Mechini non si fida: "Sarà una gara delicata»
Leggi anche: Emma Villas, prima sconfitta in campionato. Coach Petrella: "Al lavoro per migliorare"
Speciale CNBC - Campanella Emma Villas
Emma Villas, una sconfitta che fa male. Mechini: "Irriconoscibili, brutto segnale" - Il direttore generale analizza il momento delicato dopo il terzo ko di fila: "Si esce dalla crisi tutti insieme, non singolarmente" ... msn.com
Volley serie A2. La Villas Codyeco si spegne e cede in Basilicata - Basilicata amara per la Emma Villas Codyeco Lupi sconfitta da un combattivo Lagonegro. lanazione.it
L'appuntamento con le giovanili di Emma Villas Siena A scendere in campo nella scorsa settimana sono state l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15. Under 19. La compagine allenata da coach Monaci ha perso 3-2 contro il Club Arezzo. Gli aretini hanno po - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.