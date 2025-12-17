Emma Villas una sconfitta che fa male Mechini | Irriconoscibili brutto segnale

Dopo tre sconfitte consecutive senza punti, l'Emma Villas Codyeco Lupi Siena si trova in una fase di riflessione, con il coach Petrella e la squadra che cercano di analizzare i fattori che hanno portato a questo difficile momento. La situazione influenzerà sicuramente il prosieguo della stagione e l'andamento in classifica.

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si interroga dopo tre ko di fila, gli ultimi due senza raccogliere punti, che hanno fortemente condizionato classifica e giudizio su questa prima parte di stagione da parte del team di coach Petrella. Dopo il netto stop di domenica contro la neopromossa Lagonegro ha parlato il direttore generale Fabio Mechini. "Sono rimasto veramente senza parole – ammette il dirigente – perché, nonostante per la prima volta fossimo partiti bene nel primo set giocando una buona pallavolo al netto delle assenze poi è cambiato tutto. A dire il vero anche il secondo parziale lo avevamo approcciato bene ma poi abbiamo permesso ai nostri avversari di tornare in partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

