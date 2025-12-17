Emily in Paris Lily Collins racconta dei problemi tra Parigi e Roma | non pensavo che saremmo stati parte di una crisi politica

La quinta stagione di “Emily in Paris” debutta con grande entusiasmo al teatro Grand Rex di Parigi, tra star e ospiti illustri. Lily Collins, protagonista della serie, rivela i sorprendenti problemi tra Parigi e Roma, tra crisi politiche e imprevisti. Un evento che segna un nuovo capitolo per questa amata serie, celebrata anche con la consegna della Legione d’Onore, simbolo di prestigio e riconoscimento internazionale.

© Metropolitanmagazine.it - Emily in Paris, Lily Collins racconta dei problemi tra Parigi e Roma: "non pensavo che saremmo stati parte di una crisi politica" " Emily in Paris " è arrivata alla sua attesissima quinta stagione con una grande première al teatro Grand Rex di Parigi, alla presenza del co-CEO di Netflix Ted Sarandos e del creatore della serie Darren Star, poche ore dopo aver ricevuto la prestigiosa Legione d'Onore dal presidente francese Emmanuel Macron. Sarandos e Star erano affiancati dal cast della serie, vestito in modo impeccabile, tra cui Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini e le new entry della serie Minnie Driver e Michèle Laroque. Erano presenti anche il resto del cast, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Paul Forman e Arnaud Binard.

