emergenza urgenza presentate le postazioni del 118 a pianella e catignano foto

Emergenza-urgenza presentate le postazioni del 118 a Pianella e Catignano

Sono state presentate le nuove postazioni del 118 a Pianella e Catignano, ampliando la rete di emergenza-urgenza nella regione. L'iniziativa mira a potenziare i servizi di pronto intervento e garantire risposte più rapide alle emergenze sul territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e rappresenta un passo importante nel rafforzamento del sistema di soccorso.

Emergenza-urgenza. La denuncia delle associazioni 118: "C'è il rischio di blocco del sistema" - Lettera di Anas Sardegna Odv: "Mancano operatori sanitari, occorre incrementare le risorse nella manovra finanziaria e ridurre a due gli equipaggi come nel resto d'Italia " ... rainews.it

Servono almeno una decina di milioni di euro e la proprietà ha deciso di non investirli. Il reparto di emergenza urgenza è tra quelli in perdita. Bertoletti: «L’alternativa è chiudere» - facebook.com facebook

Emergenza-Urgenza, Bruno (Tridico Presidente) interroga Occhiuto sulle criticità 118 e l’avvio 116-117: «Servono dati, correzioni e tutela del personale» x.com

