Emanuela Zappone entra in Consiglio regionale sostituisce Enrico Tiero dopo l’arresto
Emanuela Zappone entra a far parte del Consiglio regionale del Lazio, sostituendo temporaneamente Enrico Tiero dopo la sua sospensione a seguito di un arresto nell’ambito di un’indagine per corruzione. Il suo ingresso segna un cambiamento importante nel panorama politico regionale, aprendo una nuova fase di continuità e impegno istituzionale.
C’è stato ieri l’ingresso di Emanuela Zappone nel Consiglio regionale del Lazio, come conseguenza della sospensione temporanea di Enrico Tiero, arrestato nell’ottobre scorso nell’ambito di una inchiesta per corruzione.Nella seduta di ieri è stata approvata, con 29 voti favorevoli e 4 contrari, la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
