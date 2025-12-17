elodie arriva a sorpresa il primo album dal vivo the stadium show live san siro 2025

Elodie sorprende i fan annunciando il suo primo album dal vivo, “The Stadium Show (Live San Siro 2025)”, pochi giorni dopo il termine del tour nei palasport. L’album, registrato durante la memorabile esibizione a San Siro, sarà disponibile in pre-order da venerdì 19 dicembre, offrendo un’emozionante raccolta di performance che testimoniano la sua incredibile energia sul palco e il suo successo crescente.

A pochi giorni dalla conclusione del tour che l'ha vista protagonista nei palasport, Elodie annuncia The Stadium Show (Live @ San Siro 2025), il primo album live in arrivo venerdì 19 dicembre, disponibile in pre-order. Il progetto sarà disponibile in formato doppio CD con quattro cover diverse: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace, una per ciascuno degli atti che hanno composto lo spettacolo dal vivo. The Stadium Show (Live @ San Siro 2025) arriva a sorpresa dopo un anno di grandi traguardi, come regalo speciale per i suoi fan, prima della pausa del 2026 e in attesa del ritorno live nei palazzetti nel 2027.

