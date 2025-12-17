Elly Schlein e la letterina di Natale a Meloni La frecciata su Domenica In | Pane più caro del 28% ma che gli italiani mangino pastarelle giusto? – Il video

Elly Schlein torna a criticare duramente il governo, questa volta con una letterina natalizia simbolica rivolta a Meloni. Tra toni natalizi e attacchi pungenti, la leader dem mette in evidenza le criticità del sistema sanitario italiano, evidenziando le lunghe attese e le difficoltà quotidiane degli italiani. Un intervento che unisce satira e denuncia, suscitando reazioni e riflessioni sullo stato del Paese a pochi giorni dalle festività.

Un intervento dai toni natalizi, ma all’attacco, quello di Elly Schlein nell’Aula alla Camera. «Visto che siamo in periodo, se gli italiani potessero scriverle una letterina di Natale, suonerebbe più o meno così: “Cara Presidente, secondo le segnalazioni arrivate a Cittadinanzattiva, le liste d’attesa sono di un anno per una Tac al torace; per una mammografia da fare entro 60 giorni ne servono 147; per una colonscopia si aspettano due anni; e persino per quelle urgenti, da fare in tre giorni, un italiano su quattro ne attende 105”». È l’intervento della segretaria dem dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì, a Bruxelles. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Elly Schlein, la bordata di Delrio: "Non basta attaccare Meloni" Leggi anche: Regionali Marche, perché la "spallatina" di Elly Schlein a Meloni non è riuscita. E cosa succede ora? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fiorello, 'Sandokan bacia Lady Marianna? Poco moderni'; La Pennicanza, Fiorello va all'attacco di Report e Ranucci. Poi la stoccata (pesantissima) contro un collega. Elly Schlein e la letterina di Natale a Meloni. La frecciata su Domenica In: «Pane più caro del 28%, ma che gli italiani mangino pastarelle, giusto?» – Il video - L'attacco alla Camera della segretaria Pd durante il dibattito sul Consiglio Ue di giovedì prossimo. open.online

Schlein in Aula legge letterina di Natale a Giorgia Meloni: “Realtà italiani sempre più dura” - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Visto che siamo in periodo, se gli italiani potessero scriverle una letterina di Natale, suonerebbe più o meno così: ... msn.com

**Governo: da Schlein 'letterina' di Natale a Meloni, 'risolva problemi italiani e i suoi'** - Le chiedo di pronunciare parole che non le sento pronunciare mai: precarietà e lavoro povero". iltempo.it

Schlein in Aula legge letterina di Natale a Giorgia Meloni Realtà italiani sempre più dura

Abbiamo verificato 15 dichiarazioni fatte da Elly Schlein all’Assemblea nazionale del Partito Democratico per capire quante sono basate su fatti e numeri corretti. - facebook.com facebook

Elly Schlein torna ad attaccare il Governo parlando di “frigo vuoto” per gli italiani. Ma ancora una volta i fatti raccontano una realtà molto diversa. I dati ISTAT dicono che nel 2025 stipendi e salari sono cresciuti del 2,9%, nel 2026 è previsto un ulteriore aument x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.