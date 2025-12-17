Elio e le Storie Tese presentano il Concertozzo 2026 | ecco quando e dove si terrà

Elio e le Storie Tese tornano con il “Concertozzo 2026”, un evento imperdibile a Biella. Ideato dal Trio Medusa, questa manifestazione promette di unire musica, solidarietà e impegno sociale in un grande spettacolo. Segna la data e preparati a vivere un’esperienza unica, dove divertimento e solidarietà si incontrano per fare la differenza.

Si terrà a Biella il “Concertozzo 2026”, l’evento realizzato da Elio e le Storie Tese e ideato dal Trio Medusa per unire musica, solidarietà e impegno nel sociale. La 2 giorni avrà luogo v enerdì 26 giugno in Piazza Duomo, con talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito, e sabato 27 giugno in Piazza Falcone, con il Concertozzino, dedicato alle performance di artisti emergenti, e il vero e proprio Concertozzo. Attesi tanti ospiti speciali e un grande concerto di Elio e le Storie Tese. Concertozzo 2026 di Elio e le Storie Tese: quando e dove si terrà. L’edizione 2025 di Bassano del Grappa, ha richiamato oltre 10. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

