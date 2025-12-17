Elezioni amministrative il segretario Pd Pescara | Nessuna decisione già presa prima delle persone vengono le idee

Il segretario del Pd Pescara, Gianmarco Pescara, chiarisce che al momento non sono state prese decisioni riguardo alle prossime elezioni amministrative di Chieti, sottolineando che le priorità sono le idee e il coinvolgimento delle persone. Le sue parole aprono un dialogo sul percorso del centrosinistra in vista delle elezioni del 2026.

Corsa a sindaco, Ralli (segretario comunale Pd): "Più opzioni, nessun veto su Marco Donati". Il punto della situazione - Tutti i nomi in bazzica e i movimenti nel Cantiere progressista che lavora all'alternativa e nell'alleanza che governa la città ... corrierediarezzo.it

Cresce l’attesa per gli esiti dell'udienza del Consiglio di Stato, in programma il 18 dicembre, sulle elezioni amministrative del 2024 a Pescara, vinte da Carlo Masci (nella foto, il sindaco insieme agli altri tre candidati: Carlo Costantini, Domenico Pettinari e Gian - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.