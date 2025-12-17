Elezioni amministrative il segretario Pd Pescara | Nessuna decisione già presa prima delle persone vengono le idee

Il segretario del Pd Pescara, Gianmarco Pescara, chiarisce che al momento non sono state prese decisioni riguardo alle prossime elezioni amministrative di Chieti, sottolineando che le priorità sono le idee e il coinvolgimento delle persone. Le sue parole aprono un dialogo sul percorso del centrosinistra in vista delle elezioni del 2026.

© Chietitoday.it - Elezioni amministrative, il segretario Pd Pescara: "Nessuna decisione già presa, prima delle persone vengono le idee"

“Non esiste alcuna decisione già assunta, né annunci imminenti”. Così il segretario cittadino del Partito Democratico, Gianmarco Pescara, entra nel dibattito sul percorso del centrosinistra teatino in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma a Chieti nella primavera 2026.“È. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

