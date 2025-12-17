Elezioni amministrative il segretario Pd Pescara | Nessuna decisione già presa prima delle persone vengono le idee
Il segretario del Pd Pescara, Gianmarco Pescara, chiarisce che al momento non sono state prese decisioni riguardo alle prossime elezioni amministrative di Chieti, sottolineando che le priorità sono le idee e il coinvolgimento delle persone. Le sue parole aprono un dialogo sul percorso del centrosinistra in vista delle elezioni del 2026.
“Non esiste alcuna decisione già assunta, né annunci imminenti”. Così il segretario cittadino del Partito Democratico, Gianmarco Pescara, entra nel dibattito sul percorso del centrosinistra teatino in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma a Chieti nella primavera 2026.“È. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Infortunio Buongiorno, decisione presa: Conte si muove in prima persona
Leggi anche: L’operaia Rosaria Ferro, licenziata dopo il tumore. L’azienda: “Decisione presa per motivi organizzativi e prima di sapere della malattia”
Segreteria Pd, Serracchiani ottimismo per elezioni regionali e amministrative
Campo largo tutto in salita in città, Santoro: “Con l’ex gruppo Pd difficile anche prendere un caffè” - A sei mesi dalle prossime elezioni amministrative, ad Avellino si riapre il dibattito politico nel fronte progressista. irpinianews.it
Corsa a sindaco, Ralli (segretario comunale Pd): "Più opzioni, nessun veto su Marco Donati". Il punto della situazione - Tutti i nomi in bazzica e i movimenti nel Cantiere progressista che lavora all'alternativa e nell'alleanza che governa la città ... corrierediarezzo.it
Cresce l’attesa per gli esiti dell'udienza del Consiglio di Stato, in programma il 18 dicembre, sulle elezioni amministrative del 2024 a Pescara, vinte da Carlo Masci (nella foto, il sindaco insieme agli altri tre candidati: Carlo Costantini, Domenico Pettinari e Gian - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.