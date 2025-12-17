Elezioni a Terracina | 5 arresti tra cui un esponente del clan Licciardi di Napoli

Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione a Terracina, San Felice Circeo, Napoli e Roma, che ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui un esponente del clan Licciardi di Napoli. L'indagine, coordinata dalla DDA di Roma, riguarda reati di scambio elettorale, estorsione e trasferimenti fraudolenti di valori.

Dalle prime ore della mattinata odierna, in Terracina, San Felice Circeo, Napoli e Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Latina, coadiuvati nella fase esecutiva dai comandi Arma territorialmente competenti e dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, intervenuto con un elicottero, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti di 5 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti.

