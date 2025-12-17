Eletto baby sindaco al quinto circolo didattico di Giugliano | è Leonardo Mennillo

Leonardo Mennillo è stato eletto baby sindaco al quinto circolo didattico di Giugliano. L'elezione, frutto di un'iniziativa scolastica, ha coinvolto gli studenti del V Circolo Didattico, che hanno deciso di affidargli questo ruolo simbolico. Un momento speciale per la scuola e per i giovani partecipanti, che hanno avuto l'opportunità di vivere da vicino il mondo della politica e dell'amministrazione.

© Teleclubitalia.it - Eletto baby sindaco al quinto circolo didattico di Giugliano: è Leonardo Mennillo È Leonardo Mennillo il “babysindaco” di Giugliano. Lo hanno decretato a seguito di una simpatica iniziativa scolastica, gli studenti del V Circolo Didattico. In occasione dell’investitura, sono stati presenti anche il sindaco Diego D’Alterio e l’assessore Caterina Pennacchio. La scelta di Leonardo è avvenuta a seguito di una vera e propria elezione, con tanto di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Leggi anche: Incontro sul tema della legalità al Quinto Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano Leggi anche: Inaugurata l’Aula dei Sogni al settimo circolo didattico di Giugliano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Eletto baby sindaco al quinto circolo didattico di Giugliano è Leonardo Mennillo Mascali, eletti baby sindaco e consiglio comunale dei ragazzi - Wojtyla” per la proclamazione del baby sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi. gazzettinonline.it

Insediato il nuovo baby consiglio, Libero Montana nuovo baby Sindaco - Nella seduta di questa mattina al Carmine, si è insediato il nuovo baby Sindaco: si tratta di Libero Montana (figlio dell'ex vicesindaco Antonio) del Comprensi ... licatanet.it

COM.ISTITUZIONALE del 16 Dic.25 GIURAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DEL NEO ELETTO BABY SINDACO, UN PERCORSO DI GRANDE VALORE CIVICO ED EDUCATIVO. Si è svolta questa mattina la cerimonia di giura - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.