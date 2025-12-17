Effetto Corona sui social di Alfonso Signorini | il profilo cresce dopo la puntata di Falsissimo

Dopo le polemiche con Fabrizio Corona, il profilo di Alfonso Signorini sui social continua a registrare una crescita sorprendente, con oltre 2mila follower al giorno. Un fenomeno che sorprende, considerando le accuse e le tensioni emerse, e che dimostra come anche le controversie possano alimentare l'interesse e la visibilità del conduttore del Grande Fratello Vip.

Le accuse lanciate da Fabrizio Corona attraverso Falsissimo stanno evidentemente danneggiando l'immagine del conduttore del Grande Fratello Vip, eppure il profilo Instagram sta crescendo con una media di oltre 2mila follower al giorno.

Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini: i video con le accuse sul Grande Fratello - Fabrizio Corona pubblica video con accuse pesanti contro Alfonso Signorini e presunte manovre per l’ingresso al Grande Fratello Vip ... mondotv24.it

La dura replica di Alfonso Signorini alle gravi accuse di Fabrizio Corona: ecco cosa ha detto - Ci si aspettava che Alfonso Signorini avrebbe detto qualcosa in merito alle gravi accuse mosse da Fabrizio Corona durante un episodio del suo podcast “Falsissimo “, dove l’ex re dei paparazzi ha ... notizie.it

