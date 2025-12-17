Educare al digitale nasce una fondazione

In un’epoca in cui smartphone, social media e Intelligenza Artificiale rivoluzionano il nostro modo di vivere, nasce la Fondazione Patti Digitali ETS. Un’iniziativa nazionale dedicata a educare e guidare le nuove generazioni nel mondo digitale, affrontando con consapevolezza le sfide e le opportunità di un futuro sempre più connesso.

© Agi.it - Educare al digitale, nasce una fondazione AGI - In un momento in cui l' uso di smartphone e social media tra i giovani cresce a ritmi senza precedenti e l' Intelligenza Artificiale generativa pone sfide imprevedibili, arriva una risposta nazionale con la nascita della Fondazione Patti Digitali ETS. "Abbiamo visto gli effetti dell' ondata di smartphone e social, per cui ci siamo trovati impreparati " ha dichiarato il Marco Gui, presidente della Fondazione Patti Digitali. "E ora siamo investiti dalla prossima, ancora più imprevedibile: l' Intelligenza Artificiale Generativa. Le famiglie sono in cerca di risposte, ma manca un approccio coerente di tutti gli attori educativi.

Italia Digitale e PA Social insieme per cultura e comunicazione digitale - Nasce il nuovo Polo italiano della cultura e della comunicazione digitale: unione tra Fondazione Italia Digitale e PA Social. teleborsa.it

Nasce il nuovo Polo italiano della cultura e della comunicazione digitale: unione tra Fondazione Italia Digitale e PA Social - Nasce il nuovo Polo italiano della cultura e della comunicazione digitale: unione tra Fondazione Italia Digitale e PA Social ... dire.it

AmbizioneItaliaScuola, AI non ne parliamo a scuola ma è l'argomento del futuro

Educare i bambini di oggi in un mondo digitale significa sapersi districare nel labirinto del cyberspazio evitando bullismo, fake news, inganni da intelligenza artificiale - facebook.com facebook

