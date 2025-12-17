Edoardo Vianello | Vanoni? Sopravvalutata non era una persona sincera
Edoardo Vianello ha commentato con sincerità la figura di Ornella Vanoni, sottolineando di ritenere fosse sopravvalutata e di aver avuto dubbi sulla sua sincerità. Le sue parole, pronunciate durante l'intervista a La volta buona, attirano l'attenzione su un lato meno noto di una delle icone della musica italiana, suscitando riflessioni sul suo impatto artistico e umano.
(Adnkronos) – "È stata sopravvalutata". Così Edoardo Vianello, ospite a La volta buona, si è espresso su Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. Il cantautore ha espresso senza filtri il suo giudizio sulla collega: "A me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava fastidio. Sul palco era straordinario, affascinante. Era bella mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
