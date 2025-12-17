Edoardo Vianello | Vanoni? Sopravvalutata non era una persona sincera

Edoardo Vianello ha commentato con sincerità la figura di Ornella Vanoni, sottolineando di ritenere fosse sopravvalutata e di aver avuto dubbi sulla sua sincerità. Le sue parole, pronunciate durante l'intervista a La volta buona, attirano l'attenzione su un lato meno noto di una delle icone della musica italiana, suscitando riflessioni sul suo impatto artistico e umano.

Edoardo Vianello: "Vanoni? Sopravvalutata, non era una persona sincera" - Così Edoardo Vianello, ospite a La volta buona, si è espresso su Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre. msn.com

"Ho sempre scritto canzoni di getto, così come mi venivano. Con lo spirito di quello che lo faceva tanto per divertirsi, incoscientemente, senza calcoli di mercato, perché allora non se ne facevano”. Oggi Edoardo Vianello compie 85 anni Tanti auguri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.