Edoardo Vianello su Ornella Vanoni | Non era una persona sincera non l’ho mai apprezzata
Edoardo Vianello esprime dure critiche nei confronti di Ornella Vanoni, dichiarando di non aver mai apprezzato la cantante e di averla trovata falsa nel suo modo di interpretare. Le sue parole svelano un lato inedito e controverso di un rapporto artistico e personale che ha attraversato molteplici sfumature. Un commento che farà discutere tra fan e appassionati di musica italiana.
"Quando la sentivo cantare mi dava fastidio. Interpretava, faceva l'attrice" afferma Edoardo Vianello su Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
A me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava fastidio. Sul palco era straordinario, affascinante. Era bella mentre cantava, finito di cantare si imbruttiva, era scostante”. Edoardo Vianello non ha usato mezzi termini parlando di Ornella Vanoni, durante la sua p - facebook.com facebook
