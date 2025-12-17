Ecco perché serve un Polo nazionale Quantum La proposta dagli Stati generali

Il Polo nazionale Quantum rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la leadership italiana nel settore delle tecnologie quantistiche. Durante gli Stati generali, istituzioni, ricercatori e industria hanno condiviso visioni e obiettivi ambiziosi, evidenziando l’importanza di un’efficace strategia nazionale per garantire sicurezza, innovazione e competitività a livello globale. Un’iniziativa che mira a consolidare il ruolo dell’Italia in un settore di frontiera strategica e innovativa.

