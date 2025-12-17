Ecco gli strumenti di cui disponiamo e su cui possiamo contare per evitare la terza guerra mondiale

In un mondo sempre più complesso, la vera sicurezza non risiede nella forza militare, ma nella saggezza e nella diplomazia. Angelo Palazzolo ci invita a riflettere sugli strumenti a nostra disposizione, sottolineando come gli armamenti nazionali possano alimentare tensioni anziché garantirci protezione. È un richiamo a cercare soluzioni più intelligenti e pacifiche per evitare il rischio di un conflitto globale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.