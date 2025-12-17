Ecco gli strumenti di cui disponiamo e su cui possiamo contare per evitare la terza guerra mondiale
In un mondo sempre più complesso, la vera sicurezza non risiede nella forza militare, ma nella saggezza e nella diplomazia. Angelo Palazzolo ci invita a riflettere sugli strumenti a nostra disposizione, sottolineando come gli armamenti nazionali possano alimentare tensioni anziché garantirci protezione. È un richiamo a cercare soluzioni più intelligenti e pacifiche per evitare il rischio di un conflitto globale.
di Angelo Palazzolo “Gli armamenti nazionali sono inutili. Essi non ti danno la sicurezza. Essi semplicemente incoraggiano l’abitudine del duello. Se tu li accumuli puoi esser sicuro di dover comprare un altro biglietto per la Sala degli Specchi dove fu firmato il Trattato di Versailles, nda ”. Questo monito si trova su un libro datato 1932 e titolato L’Europa verso il suicidio? La verità sul disarmo. Il libro è composto da una serie di lettere inviate ad amici immaginari che impersonificano l’Inghilterra, la Francia, la Germania (a cui nello specifico è indirizzata quella frase), gli Usa e il Giappone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Pensioni, fai il check online: ecco come scovare gli errori nascosti Roma – Controllare i calcoli della pensione non è un vezzo ma un salvadanaio nascosto. Le analisi che Sbircia la Notizia Magazine ha condotto in collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos e con il network legale Consulcesi & Partners rivelano che un pensionato su due riceve un importo più basso di quanto gli spetterebbe, in media 200-300 euro al mese. In un anno significa rinunciare a due o tre mensilità, senza contare eventuali arretrati che possono superare i 20.000 euro. Perché succede? Gli errori partono spesso da contributi non caricati (congedi di maternità, malattia, servizio militare), passaggi tra pubblico e privato non correttamente allineati o coefficienti sbagliati nel calcolo misto retributivo-contributivo. A tutto questo si aggiunge l’inflazione, che rende ancora più pesante ogni euro perso. La buona notizia è che la tecnologia gioca dalla parte dei cittadini. Servizi come OKPensione, dietro cui lavorano avvocati, attuari e consulenti del lavoro, ricostruiscono il percorso contributivo e producono un dossier pronto per l’ente previdenziale. Il primo screening è gratuito: basta caricare l’estratto conto contributivo e la lettera di liquidazione. Se vengono trovate anomalie, il sistema stima la differenza mensile, quantifica gli arretrati e suggerisce la strategia – diffida amministrativa o, in ultima istanza, ricorso. Il fattore tempo è cruciale. Le finestre per chiedere la restituzione delle somme scadono, e ogni mese di attesa riduce il montante futuro. Per questo gli esperti raccomandano di eseguire il check almeno una volta l’anno o subito dopo ogni aggiornamento dell’estratto conto. Domande rapide **Come capisco se l’importo mensile è corretto?** *Confronta l’estratto contributivo con il cedolino: se mancano settimane o l’importo è inferiore alle simulazioni ufficiali, è il momento di farlo verificare da un professionista.* **Quali periodi “spariscono” più spesso dai conteggi?** *Congedi parentali, malattie lunghe, servizio militare, part-time e contratti a termine sono gli anelli più deboli della catena contributiva.* **Devo anticipare spese legali?** *No. Il primo parere sul ricalcolo è gratuito; l’eventuale assistenza successiva prevede preventivi chiari e rateizzabili.* **Quanto tempo ho per recuperare gli arretrati?** *In genere cinque anni per l’assegno principale, tre per alcune voci accessorie. Prima si agisce, più alta è la quota che si può recuperare.* Uno sguardo in prospettiva La previdenza non termina con la prima rata: è un dossier vivo che merita monitoraggio costante. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro con Adnkronos, continuerà a illuminare le zone d’ombra dei diritti previdenziali, convinti che informazione puntuale e strumenti digitali siano la migliore pensione integrativa possibile.
Leggi anche: Ecco come la guerra ha cancellato l’olio di Gaza
Roma Eterna: gli architetti impegnati nella conoscenza e riqualificazione del patrimonio storico culturale.
Musica pt.2
“Quando le donne possono disporre di conti correnti, strumenti di risparmio, investimenti e accesso al credito, il loro potere di scelta aumenta e diminuiscono le situazioni di vulnerabilità, compresa la violenza economica”. (Valeria Santoro, giornalista econ x.com
Quanto è importante disporre di strumenti tecnologici agili nell’uso e performanti nei processi È la combinazione perfetta per poter contare su analisi dettagliate, ottimizzazione delle tempistiche e affidabilità valutativa. Il team A-WAVE lavora quotidianamente - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.