Ecco come gli italiani fanno i regali di Natale | spesa media 250 euro a persona
Durante il periodo natalizio, milioni di italiani si dedicano allo shopping per i regali, con una spesa media di circa 250 euro a persona. La corsa all'ultimo minuto coinvolge molte famiglie in cerca dei doni perfetti per amici e parenti, rendendo il Natale uno dei momenti più intensi e attesi dell'anno.
Il Natale entra nel vivo e tra oggi e la Vigilia saranno quasi 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l’albero. I punti vendita fisici tornano al centro dell’interesse dei consumatori: il 62% farà acquisti anche in un negozio, il 22% in un supermercato e il 17% in un mercato o mercatino di Natale. Il sondaggio Confesercenti-Ipsos sui consumi natalizi Complessivamente,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Natale, otto toscani su dieci faranno regali nonostante le difficoltà: ecco la spesa a testa
Leggi anche: Natale, otto toscani su dieci farà regali nonostante le difficoltà: ecco la spesa a testa
APRIAMO INSIEME I MIEI REGALI DI NATALE ?
Ecco come gli italiani fanno i regali di Natale: spesa media 250 euro a persona - Il Natale entra nel vivo e tra oggi e la Vigilia saranno quasi 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l’albero. gazzettadelsud.it
Italiani e Natale: quasi 600 euro di spesa tra regali e tavola, boom di feste e viaggi - Un’indagine di Altroconsumo su oltre duemila italiani fotografa il Natale 2025 come una festa che resiste all’incertezza economica: la spesa media prevista raggiunge i 592 euro, pari a circa un terzo ... foodaffairs.it
Sono 70 pagine ricchissime che fanno il punto sulla diffusione dell'Ai nelle scuole di mezzo mondo. Il focus è capire in che modo gli assistenti digitali potranno aiutare docenti e studenti italiani - facebook.com facebook
Una settimana fa si contavano più di 3 milioni di italiani a letto da inizio stagione per l'influenza (dati ISS). No agli allarmismi, sì alle raccomandazioni soprattutto per i più fragili, mentre sui social spopolano video ironici x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.