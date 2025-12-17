La Fermana si laurea prima in classifica al termine del girone di andata, chiudendo con un successo contro l’Urbania. La squadra, applaudita dai circa 250 tifosi presenti in tribuna ovest, ha dimostrato crescita e determinazione, passando da una fase iniziale difficile a una posizione di vertice. Un risultato che alimenta ottimismo per il prosieguo della stagione.

Eccellenza. La Fermana prima in classifica: "Ad agosto eravamo tre gatti»

Chiude al primo posto il girone di andata la Fermana dopo il successo sull’Urbania con la squadra applaudita dai circa 250 presenti in tribuna ovest. Un bel modo per chiudere un girone di andata in cui i dubbi all’inizio erano tanti per la ripartenza ancora una volta da zero e soprattutto in casa. Ma a fare il punto della situazione nel post gara con l’Urbania è stato il mister Augusto Gentilini che si gode il primato. "E’ stata una grande partita da parte nostra nostra. Nonostante novanta minuti nella metà campo avversaria siamo andati sotto nell’unico tiro della squadra avversaria. I ragazzi hanno messo dentro oltre a tecnica e tattica, quella cattiveria e determinazione che sono determinanti in questa categoria ed è un gran bel segnale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

