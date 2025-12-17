Eboli 49enne in Rianimazione con polmone perforato | Sono caduto dalla bici
Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Eboli dopo un incidente in bicicletta. Secondo quanto riferito, avrebbe subito un polmone perforato a seguito della caduta, che ha richiesto il suo immediato trasferimento in Rianimazione.
Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato presso l'ospedale di Eboli in gravi condizioni. Il paziente ha raggiunto il Pronto Soccorso cosciente, presentando una profonda lesione alla schiena che ha causato la perforazione di un polmone. Dopo gli accertamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
