Eboli 49enne in Rianimazione con polmone perforato | Sono caduto dalla bici

Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Eboli dopo un incidente in bicicletta. Secondo quanto riferito, avrebbe subito un polmone perforato a seguito della caduta, che ha richiesto il suo immediato trasferimento in Rianimazione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.