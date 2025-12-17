EA FC 26 TOTW 14 Lista Carte Speciali Della Quattordicesima Squadra Della Settimana
L'articolo presenta la lista delle carte speciali del TOTW 14 di EA FC 26 Ultimate Team, annunciata e disponibile dai pacchetti a partire dalle 19:00 di mercoledì 17 dicembre. Scopri le novità e i giocatori protagonisti di questa quattordicesima squadra della settimana.
Il TOTW 14 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 17 dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Nel quattordicesimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Hugo Ekitike, del centrocampista Robert Andrich, del centrocampista Jurgen Ekkelenkamp e dell’attaccante Raphinha. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Leggi anche: EA FC 26 TOTW 2 Lista Carte Speciali Della Seconda Squadra Della Settimana
Leggi anche: EA FC 26 TOTW 4 Lista Carte Speciali Della Quarta Squadra Della Settimana
FC 26 TOTW PACK
EA Sports FC 26 – Guida: Tutto quello che c’è da sapere sui TOTY e come prepararsi al meglio - La Squadra dell'Anno (TOTY) di EA Sports FC 26 è la promozione più importante nel gioco di calcio di EA Sports ... 4news.it
EA FC 26 TOTW 13 released, featuring Kane, Messi and others - EA Sports has released the EA FC 26 TOTW 13 in Ultimate Team, with Lionel Messi and Harry Kane spearheading the roster as the highest- sportskeeda.com
*NEW* #EASportsFC #FC26 #EAFC26 #EASFC26 Best Of TOTW Black Friday Elenco Carte Migliori Inserite Nelle Squadre Della Settimana - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.