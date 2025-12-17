ea fc 26 totw 14 lista carte speciali della quattordicesima squadra della settimana

L'articolo presenta la lista delle carte speciali del TOTW 14 di EA FC 26 Ultimate Team, annunciata e disponibile dai pacchetti a partire dalle 19:00 di mercoledì 17 dicembre. Scopri le novità e i giocatori protagonisti di questa quattordicesima squadra della settimana.

Il TOTW 14 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 17 dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Nel quattordicesimo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Hugo Ekitike, del centrocampista Robert Andrich, del centrocampista Jurgen Ekkelenkamp e dell’attaccante Raphinha. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

