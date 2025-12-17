E45 stop ai cantieri per le feste | ecco dove si continua a lavorare

Durante le festività natalizie, i cantieri lungo la E45 subiranno limitazioni, con solo tre rimasti attivi. L’assessore regionale De Rebotti ha comunicato che, per facilitare gli spostamenti dei cittadini, saranno aperti esclusivamente i cantieri considerati “non rinviabili”. Questa misura mira a garantire una maggiore fluidità del traffico durante il periodo festivo.

Nel periodo delle festività lungo la E45 rimarranno attivi soltanto tre cantieri. L’annuncio viene dall’assessore regionale De Rebotti che, sui social, spiega che nel periodo natalizio rimarranno in attività soltanto i cantieri “non rinviabili” per “agevolare gli spostamenti di cittadini e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Parte il lungo autunno dei cantieri. Asfalto e sottoservizi: ecco dove Leggi anche: Padova, ottobre di cantieri: ecco dove, il calendario dei lavori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. BUSTOWEB UNA SEGNALAZIONE E45, l'Anas chiude due cantieri per le feste di Natale e Capodanno. Ecco il piano - PERUGIA Arrivano Natale e Capodanno e la E45 sarà, come di consueto, insieme alla Centrale Umbra, una delle strade della regione più trafficate così l’Anas ... ilmessaggero.it

Autostrade e cantieri: cosa cambia in vista delle feste - Cantieri rimossi e novità sulle tratte della Liguria, tutti i dettagli su A6, A7, A10, A12 e A26 ... genovatoday.it

LA QUESTIONE Stop ai cantieri e parcheggi gratuiti sulla riviera, le richieste della Cna: "Si sta affossando il commercio di prossimità" L'articolo: https://cityne.ws/9CoI0 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.