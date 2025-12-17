E45 stop ai cantieri per le feste | ecco dove si continua a lavorare

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, i cantieri lungo la E45 subiranno limitazioni, con solo tre rimasti attivi. L’assessore regionale De Rebotti ha comunicato che, per facilitare gli spostamenti dei cittadini, saranno aperti esclusivamente i cantieri considerati “non rinviabili”. Questa misura mira a garantire una maggiore fluidità del traffico durante il periodo festivo.

Immagine generica

Nel periodo delle festività lungo la E45 rimarranno attivi soltanto tre cantieri. L’annuncio viene dall’assessore regionale De Rebotti che, sui social, spiega che nel periodo natalizio rimarranno in attività soltanto i cantieri “non rinviabili” per “agevolare gli spostamenti di cittadini e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Parte il lungo autunno dei cantieri. Asfalto e sottoservizi: ecco dove

Leggi anche: Padova, ottobre di cantieri: ecco dove, il calendario dei lavori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

BUSTOWEB UNA SEGNALAZIONE

Video BUSTOWEB UNA SEGNALAZIONE

e45 stop cantieri festeE45, l'Anas chiude due cantieri per le feste di Natale e Capodanno. Ecco il piano - PERUGIA Arrivano Natale e Capodanno e la E45 sarà, come di consueto, insieme alla Centrale Umbra, una delle strade della regione più trafficate così l’Anas ... ilmessaggero.it

e45 stop cantieri festeAutostrade e cantieri: cosa cambia in vista delle feste - Cantieri rimossi e novità sulle tratte della Liguria, tutti i dettagli su A6, A7, A10, A12 e A26 ... genovatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.