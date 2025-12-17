E45 chiusa per veicolo in avaria

Questa mattina, l'E45 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a causa di un veicolo in avaria sulla strada statale 3 “Bis Tiberina” al km 161,200, causando disagi alla viabilità.

Disagi al traffico questa mattina in E45. A causa di un veicolo in avaria è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 3 “Bis Tiberina” al km 161,200 all’altezza di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

