E45 chiusa per veicolo in avaria

Questa mattina, l'E45 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a causa di un veicolo in avaria sulla strada statale 3 “Bis Tiberina” al km 161,200, causando disagi alla viabilità.

Disagi al traffico questa mattina in E45. A causa di un veicolo in avaria è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 3 “Bis Tiberina” al km 161,200 all’altezza di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Il camion in avaria che perde il gpl: austrada chiusa e traffico in tilt

Leggi anche: Tir in avaria, caos sull’A1: Autosole chiusa, acqua agli automobilisti fermi in coda

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Incidente e strada Chiusa Entrata obbligatoria

A14, veicolo in avaria nel tratto Fermo-Pedaso: due km di coda. Situazione risolta, cantieri fermi fino al 5 maggio - FERMO Fino a due km di coda sul tratto autostradale dell'A14 marchigiana, tra Fermo e Pedaso, in direzione nord- corriereadriatico.it

Auto in fiamme sulla Tiberina, riaperta la carreggiata - Cesena, 30 marzo 2025 – L'E45 è stata riaperta al traffico nella direzione sud all'altezza del territorio di Mercato Saraceno dopo che era stata chiusa a causa di un incendio divampato alle 6. ilrestodelcarlino.it

#Roma #viabilità Tangenziale, per un veicolo in avaria al momento è chiusa la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni. x.com

Scontro tra due auto sulla Palermo–Sciacca, nei pressi di viale Regione Siciliana. Quattro feriti, uno grave. Un veicolo in fiamme, strada chiusa e traffico bloccato. Decisivo l’intervento di un Vigile del Fuoco fuori servizio. - facebook.com facebook