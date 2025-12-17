È stato ritirato l’emendamento sul tetto al contante

È stato ritirato l’emendamento che avrebbe abbassato il limite massimo di utilizzo del contante a 10 mila euro. La decisione evita modifiche alle attuali normative e mantiene invariato il limite vigente. La questione riguarda le restrizioni sull’uso del contante e le possibili implicazioni per cittadini e imprese.

L'emendamento prevedeva, a partire dal primo gennaio 2026, un innalzamento della soglia per i pagamenti in contanti fino a 10 mila euro. Il meccanismo ipotizzato introduceva però un'imposta speciale di bollo pari a 500 euro per tutte le transazioni in contanti comprese tra 5.

