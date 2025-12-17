È partito il CRASH Clock | basta poco per una collisione catastrofica nello spazio

Il CRASH Clock è in allerta: nello spazio, la minima distrazione può causare collisioni devastanti. La scorsa settimana, un veicolo cinese ha rischiato di scontrarsi con un satellite Starlink, passando a soli 200 metri di distanza. Con l’aumento dei satelliti in orbita, la gestione del traffico spaziale diventa sempre più critica per garantire sicurezza e sostenibilità.

La scorsa settimana un veicolo spaziale cinese ha sfiorato un satellite Starlink passando a soli 200 metri di distanza. Poteva essere una tragedia, invece si è trattato dell’ennesimo “quasi incidente” che ormai avviene regolarmente sopra le nostre teste. La situazione nell’orbita terrestre bassa è diventata così critica che un gruppo di scienziati ha lanciato un nuovo sistema di allarme: il CRASH Clock. Il CRASH Clock (acronimo di Collision Realization and Significant Harm) è uno strumento che calcola quanto tempo ci separa da una collisione catastrofica tra satelliti, nel caso gli operatori perdessero la capacità di farli manovrare per evitare scontri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

