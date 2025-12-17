E' morto il professor Sergio Brongo

È scomparso il professor Sergio Brongo, stimato chirurgo plastico e docente all'Università di Salerno. Aveva 61 anni e il mondo accademico piange la perdita di un professionista di grande valore.

Lutto nel mondo accademico per la morte a 61 anni del professor Sergio Brongo. Chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico insegnava nel dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria dell'Università degli Studi di Salerno. Al suo attivo anche più di 100 pubblicazioni su riviste nazionali e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: È morto il professor Sergio Zaninelli: fu studioso, docente e rettore Leggi anche: È morto Sergio Zaninelli, docente ed ex rettore della Cattolica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LUTTO NELLA SANITA’: noto chirurgo muore a 56 anni. Sergio Brongo, addio al chirurgo plastico e docente universitario: età, origini tra Sessa Aurunca e Napoli, carriera a Salerno - La notizia è arrivata così, senza preparare nessuno: Sergio Brongo è morto a 56 anni. alphabetcity.it

Megan Fox si fa cancellare il tatuaggio di Marilyn Monroe E' un personaggio negativo

Morto uno dei maestri del vino e “professore” dell’enologia - Dall'Italia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.