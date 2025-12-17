E' morto il professor Sergio Brongo

È scomparso il professor Sergio Brongo, stimato chirurgo plastico e docente all'Università di Salerno. Aveva 61 anni e il mondo accademico piange la perdita di un professionista di grande valore.

Lutto nel mondo accademico per la morte a 61 anni del professor Sergio Brongo. Chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico insegnava nel dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria dell'Università degli Studi di Salerno. Al suo attivo anche più di 100 pubblicazioni su riviste nazionali e.

