È morto Gil Gerard era il capitano William ‘Buck’ Rogers nella serie tv di fantascienza Buck Rogers La moglie | Aveva una forma rara e aggressiva di cancro

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Gil Gerard, noto per il ruolo del capitano William ‘Buck’ Rogers nella celebre serie televisiva di fantascienza. All’età di 82 anni, Gerard si è spento domenica 14 dicembre dopo aver combattuto una forma rara e aggressiva di cancro, come ha riferito la moglie.

Il mondo del cinema in lutto. Gil Gerard, noto per aver interpretato il capitano William ‘Buck’ Rogers nella serie televisiva cult di fantascienza “ Buck Rogers”, è morto domenica 14 dicembre all’età di 82 anni. A darne notizia, come riporta The Hollywood Reporter, è stata la moglie Janet sui social, spiegando che l’attore viveva in Georgia e combatteva da tempo contro “una forma rara e aggressiva di cancro”. La sua vita personale è stata complessa e spesso difficile. Sposato cinque volte, ha avuto un figlio dall’attrice Connie Sellecca, sua moglie dal 1979 al 1987. Gerard ha parlato apertamente delle sue dipendenze da alcol, droga e soprattutto dal cibo, una battaglia durata decenni che gli è costato, a suo dire, oltre un milione di dollari in opportunità lavorativ e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

