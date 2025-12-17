È morto Gil Gerard era il capitano William ‘Buck’ Rogers nella serie tv di fantascienza Buck Rogers La moglie | Aveva una forma rara e aggressiva di cancro
Il mondo del cinema piange la scomparsa di Gil Gerard, noto per il ruolo del capitano William ‘Buck’ Rogers nella celebre serie televisiva di fantascienza. All’età di 82 anni, Gerard si è spento domenica 14 dicembre dopo aver combattuto una forma rara e aggressiva di cancro, come ha riferito la moglie.
Il mondo del cinema in lutto. Gil Gerard, noto per aver interpretato il capitano William ‘Buck’ Rogers nella serie televisiva cult di fantascienza “ Buck Rogers”, è morto domenica 14 dicembre all’età di 82 anni. A darne notizia, come riporta The Hollywood Reporter, è stata la moglie Janet sui social, spiegando che l’attore viveva in Georgia e combatteva da tempo contro “una forma rara e aggressiva di cancro”. La sua vita personale è stata complessa e spesso difficile. Sposato cinque volte, ha avuto un figlio dall’attrice Connie Sellecca, sua moglie dal 1979 al 1987. Gerard ha parlato apertamente delle sue dipendenze da alcol, droga e soprattutto dal cibo, una battaglia durata decenni che gli è costato, a suo dire, oltre un milione di dollari in opportunità lavorativ e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Addio a Gil Gerard, il capitano Buck Rogers della serie cult
Leggi anche: William Shatner trasportato d’urgenza in ospedale: era l’iconico Capitano Kirk della serie tv “Star Trek”
Ho avuto PAURA 1 notte dispersi nel NULLA tra gli ZOMBIE.. non dovevo
E' morto Gil Gerard, era il capitano Buck Rogers della famosa serie tv anni 80 - A darne notizia, come riporta "The Hollywood Reporter", è stata la moglie Janet sui social. msn.com
Addio a Gil Gerard, il Buck Rogers della TV: un cancro aggressivo lo ha ucciso in pochi giorni - Gerard aveva 82 anni e si è spento nel giro di pochi giorni a causa di un tumore. msn.com
POLLA: LUTTO CITTADINO DOMANI IN OCCASIONE DEI FUNERALI DI GERARDO ADDESSO MORTO A 51 ANNI MENTRE ERA AL LAVORO Gerardo Addesso ha perso la vita mentre si trovava in un bosco a Satriano di Lucania per effettuare il t - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.