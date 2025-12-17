È morto Eugenio Perico | ex calciatore e allenatore dell’Atalanta aveva 74 anni

Il mondo del calcio bergamasco si stringe nel dolore per la scomparsa di Eugenio Perico, figura storica dell’Atalanta. Ex calciatore e stimato allenatore del settore giovanile nerazzurro, aveva 74 anni. La sua passione e dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile nella comunità sportiva, che ora piange la perdita di un uomo che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia nerazzurra.

Il mondo del calcio bergamasco piange Eugenio Perico, morto a 74 anni. Ex calciatore dell'Atalanta, è stato anche tra gli allenatori del vivaio nerazzurro. Nativo di Curno, è cresciuto nel settore giovanile della Dea, per poi passare a Spezia, Cremonese e affermarsi all'Ascoli, dove tra il 1973 e il 1981 ha raccolto 236 presenze (record assoluto). Successivamente è tornato nella sua terra d'origine, per giocare sei stagioni con l'Atalanta con 148 presenze. In carriera ha ottenuto tre promozioni in Serie A (vincendo per due volte il campionato) e una in Serie B. Successivamente è stato allenatore nel settore giovanile della Dea, dal 1998 al 2011, periodo nel quale ha vinto anche quattro campionati con i Giovanissimi Nazionali.

