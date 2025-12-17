È morto Aldo Colonnello maestro di scuola e di vita

Il mondo culturale friulano piange la perdita di Aldo Colonnello, figura di riferimento per molte generazioni. Maestro di scuola e di vita, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di studenti e colleghi, incarnando i valori dell’educazione e della passione per la cultura. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per tutta la comunità, che lo ricorderà con affetto e gratitudine.

Il mondo della cultura friulana è in lutto alla notizia della scomparsa di Aldo Colonnello, maestro elementare, bibliotecario, educatore conosciuto da generazioni di studenti. È morto all'età di 85 anni lasciando un segno indelebile lungo il suo cammino. Nato a Spilimbergo nel 1940, dopo aver. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

