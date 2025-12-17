È morto Aldo Colonnello maestro di scuola e di vita

Il mondo culturale friulano piange la perdita di Aldo Colonnello, figura di riferimento per molte generazioni. Maestro di scuola e di vita, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di studenti e colleghi, incarnando i valori dell’educazione e della passione per la cultura. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per tutta la comunità, che lo ricorderà con affetto e gratitudine.

Morto Aldo Colonnello, fu il primo editore di Mauro Corona - Lutto nel mondo della cultura friulana per la morte di Aldo Colonnello, maestro elementare, bibliotecario ed educatore, ricordato anche come mentore decisivo di Mauro Corona agli esordi della sua carr ... ansa.it

Addio ad Aldo Colonnello: una vita spesa per scuola, cultura e territori - È morto Aldo Colonnello, maestro e uomo di cultura friulano. nordest24.it

