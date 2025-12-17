L’italiano Marko Carbone firma la direzione della fotografia del thriller psicologico “The Contract”, diretto da Massimo Paolucci. Un progetto di grande rilievo che vede un cast internazionale di eccezione, tra cui Kevin Spacey, Eric Roberts, Vincent Spano e Nadia Rinaldi. Un’opportunità che sottolinea l’eccellenza del talento italiano nel panorama cinematografico mondiale.

È l'italiano Marko Carbone il direttore della fotografia nel thriller psicologico italiano "The Contract"

MILANO – , diretto da Massimo Paolucci e con un cast d’eccezione che include Kevin Spacey, Eric Roberts, Vincent Spano e Nadia Rinaldi. “The Contract” segna il ritorno di Spacey in un ruolo da protagonista, interpretando il diavolo, un personaggio intrigante e sfaccettato (ricorda il noto ruolo di Al Pacino in “The Devil’s Advocate” del 1997). Ambientato in una trama che esplora i demoni interiori di un giornalista che ha stretto un pericoloso accordo, il film promette di catturare l’attenzione del pubblico sin dalla sua premiere mondiale al Cairo Film Festival. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

