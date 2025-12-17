È la stagione dei capelli a tutto volume | i consigli per ottenerlo a casa

Con l’arrivo delle festività, i capelli a tutto volume sono protagonisti del look natalizio. Per ottenere un effetto pieno e brillante senza uscire di casa, ci sono semplici trucchi e rimedi naturali da seguire. Ecco alcuni consigli pratici per valorizzare la chioma e sfoggiare un look irresistibile durante le occasioni speciali.

© Amica.it - È la stagione dei capelli a tutto volume: i consigli per ottenerlo a casa Con l'arrivo delle feste, tra party e apertivi natalizi, torna la voglia di capelli pieni, corposi e dall' effetto "wow". Che siano lunghi, medi o corti, i capelli a tutto volume sono un trend del momento: danno carattere al look, incorniciano il viso e regalano subito un'aria più fresca e curata. La buona notizia? Non serve passare ore dal parrucchiere: con i giusti accorgimenti, il volume si può ottenere anche a casa. Come aggiungere volume ai capelli a casa. Il primo passo è la detersione. Scegliere uno shampoo volumizzante, leggero e privo di siliconi pesanti aiuta a non appiattire la fibra capillare.

