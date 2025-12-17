È iniziato oggi l'abbattimento della Vela Rossa di Scampia il sindaco | Qui diventa luogo di speranza

Oggi prende il via l’abbattimento della Vela Rossa di Scampia, simbolo di un passato difficile e punto di partenza per una nuova speranza. Il sindaco ha sottolineato come questa operazione rappresenti un passo importante nel percorso di riqualificazione del quartiere, trasformando un luogo di degrado in un simbolo di rinascita e rinvigorimento civico. Un nuovo capitolo per Scampia sta per cominciare.

Sono iniziate questa mattina, mercoledì 17 dicembre, le operazioni di abbattimento della Vela Rossa di Scampia, altro step del progetto di riqualificazione del quartiere partenopeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

200 iniziato oggi abbattimentoScampia, iniziato l'abbattimento della Vela Rossa - (LaPresse) «Oggi è un'altra giornata storica per Scampia con l'inizio dell'abbattimento della Vela Rossa che dimostra come il nostro progetto di riqualificazione di questo pezzo di città stia andando ... msn.com

