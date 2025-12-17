© Lopinionista.it - È in libreria “Il cinema di Jackques Demy” di Valerio Carando

ROMA – È disponibile in libreria e negli store online Il cinema di Jacques Demy di Valerio Carando, pubblicato da Gremese all’interno della collana «CineAlbum», dedicata al cinema e allo spettacolo per la scuola e l’università, diretta da Enrico Giacovelli. Spesso relegato dalla manualistica a una posizione marginale nel vasto e frastagliato panorama del cinema francese, Jacques Demy (1931-1990) è al centro di questo saggio che – a trentacinque anni esatti dalla scomparsa – ne restituisce con forza e lucidità la statura autoriale. Cineasta eccentrico e visionario, Demy ha saputo creare un universo poetico inconfondibile, capace di reinventare il musical, la fiaba, il melodramma e la commedia con una sensibilità profondamente personale e moderna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

