È arrivata la denuncia Papa Leone alle prese con una clamorosa grana | brutte notizie

All'inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV si trova al centro di una difficile vicenda giudiziaria che potrebbe avere ripercussioni a livello internazionale. La questione, ancora tutta da chiarire, mette in luce le sfide e le tensioni che il nuovo leader della Chiesa deve affrontare fin dai primi giorni del suo mandato.

L’avvio del pontificato di Papa Leone XIV si accompagna a una questione giudiziaria delicata che rischia di trasformarsi in un caso internazionale. Tra i dossier più spinosi ereditati dal pontificato precedente, ce n’è uno che ora approda davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e chiama direttamente in causa il Vaticano e lo IOR, la banca della Santa Sede. Al centro della vicenda c’è un principio fondamentale: l’inalienabilità della pensione maturata da un lavoratore. La denuncia contro il Vaticano e lo IOR. A presentare ricorso alla CEDU di Strasburgo sono Paolo Cipriani e Massimo Tulli, due ex manager dello IOR, entrambi condannati dal tribunale vaticano per mala gestio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

