È apologia di fascismo Pure i partigiani contro la luminaria Xmas

Le luminarie natalizie, spesso al centro di discussioni, suscitano polemiche anche quest'anno. Da un lato, l'atmosfera festosa, dall'altro, accuse di simbologia fascista, anche per semplici decorazioni. Un dibattito che si ripete annualmente, evidenziando come simboli e tradizioni possano diventare oggetto di controversie e interpretazioni diverse.

Anno dopo anno, le luminarie di Natale continuano a regalare polemiche da parte di chi cerca di trovare il fascismo anche in una semplice stringa di luci. Le luminarie " Xmas " nel nostro Paese vengono viste come il male assoluto come dimostra l'ennesima richiesta di rimozione che, stavolta, arriva dalla Calabria e nello specifico da Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. A sollevare la solita polemica è la sezione “Giacomo Matteotti” del Tirreno dell' Anpi che, in una lettera indirizzata al prefetto e, per conoscenza al viceprefetto e al comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, scrive che in relazione a quella luminaria " si tratta del simbolo della Decima Flottiglia MAS, una sanguinaria banda paramilitare fascista, organica alla Repubblica Sociale Italiana di Salò e all’esercito nazista di occupazione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

