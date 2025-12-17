Dybala-Roma il tempo stringe | i segnali di Gasperini parlano chiaro

Il futuro di Dybala alla Roma si fa sempre più incerto, con segnali chiari provenienti da Gasperini e una decisione tecnica che ha sorpreso tutti. In una partita ricca di significato, un dettaglio si è trasformato in un campanello d’allarme, riaccendendo le discussioni sul percorso dell’attaccante argentino. La situazione si fa complessa, e il tempo per le decisioni importanti si riduce, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso.

Un dettaglio, in una partita tutt'altro che banale, si è trasformato in un segnale pesante. In casa Roma, il futuro di Paulo Dybala è tornato improvvisamente al centro del dibattito e non per una voce isolata o una suggestione di mercato, ma per una scelta tecnica che ha fatto rumore. La Joya oggi è più lontana dalla Roma di quanto non fosse solo qualche settimana fa. E i messaggi che arrivano dal campo e dalle parole di Gian Piero Gasperini sembrano andare tutti nella stessa direzione. Paulo Dybala con la maglia della Roma Un contratto che pesa come un conto alla rovescia. C'è un dato che accompagna ogni riflessione: il contratto di Dybala scade il 30 giugno 2026.

