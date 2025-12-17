Dumfries si racconta | Mi piace attaccare pur essendo un difensore vi svelo i miei idoli e l’avversario più forte affrontato
Dumfries si apre ai canali ufficiali di Epic, svelando il suo spirito offensivo nonostante sia un difensore. Tra aneddoti, idoli e avversari difficili, il laterale nerazzurro condivide le sue passioni e le sfide più memorabili affrontate in carriera. Un’occasione per conoscere meglio il giocatore che incarna grinta e determinazione nel cuore dell’Inter.
Inter News 24 Dumfries si racconta ai canali ufficiali di Epic di Ali Barat, la nuova agenzia che curerà gli interessi dell’esterno dell’Inter. Intervistato dai canali ufficiali di Epic, l’agenzia di Ali Barat che da ieri cura ufficialmente i suoi interessi, l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, si è raccontato così. SOPRANNOMI? – « Ne ho tanti a dire il vero, quello con cui mi chiamano più spesso nel calcio è Dumpi, ma ne ho anche altri e mi piacciono tutti ». IDOLI? – « Dico Vincent Kompany, perché mi piaceva il suo stile di gioco, Maicon, un grandissimo laterale destro, ma anche altri ». I MIEI MIGLIORI AMICI NEL CALCIO? – « I miei migliori amici nel calcio sono Cody Gakpo e Steven Bergwijn ». 🔗 Leggi su Internews24.com
