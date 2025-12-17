Dumfries si racconta | Mi piace attaccare pur essendo un difensore vi svelo i miei idoli e l’avversario più forte affrontato

Dumfries si apre ai canali ufficiali di Epic, svelando il suo spirito offensivo nonostante sia un difensore. Tra aneddoti, idoli e avversari difficili, il laterale nerazzurro condivide le sue passioni e le sfide più memorabili affrontate in carriera. Un’occasione per conoscere meglio il giocatore che incarna grinta e determinazione nel cuore dell’Inter.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.