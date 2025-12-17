Dumfries Inter ultimi mesi insieme? Ecco dove vorrebbe giocare l’olandese
Dumfries Inter, l'olandese sembra essere in bilico per il futuro: i mesi imminenti potrebbero essere gli ultimi con la maglia nerazzurra. La situazione si fa intricata e il suo destino potrebbe prendere una piega decisiva, lasciando aperte diverse possibilità per il suo trasferimento.
Inter News 24 Dumfries Inter, c’è aria di separazione al termine della stagione in corso. Ecco dove vorrebbe giocare l’esterno destro olandese. Mentre prosegue il percorso di terapie per recuperare dall’infortunio, l’esterno olandese Denzel Dumfries sta riscrivendo il proprio futuro lontano dal campo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il potente laterale della Beneamata ha ufficialmente cambiato procura, salutando Jorge Mendes per entrare nella scuderia Epic di Ali Barat. L’obiettivo del cursore di fascia dei nerazzurri è chiaro: sfruttare una clausola rescissoria favorevole per approdare nell’élite del calcio europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Infortunio Dumfries, prudenza Inter: ecco da dove nasce il problema alla caviglia. Le prime indicazioni verso il derby
Leggi anche: Cannavaro ha rifiutato questa panchina! L’ex Juve ha un desiderio chiaro per il suo futuro, ecco dove vorrebbe allenare. Arrivano aggiornamenti importanti
Dumfries
Dumfries, il derby nel mirino. Futuro? “Vuole uno scatto di carriera, la sensazione è che…” - Intanto valuta il suo futuro, a fine stagione potrebbe far valere la clausola ... msn.com
Oltre due mesi di stop: ECCO quando torna Dumfries - Com’era stato prospettato negli ultimi giorni, alla fine Denzel Dumfries è stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico per porre fine ai problemi che nell’ultimo mese hanno tormentato la sua ... passioneinter.com
#Dumfries obbliga l' #Inter a intervenire sul mercato. Senza se e senza ma L'editoriale della notte x.com
"Infortunio di Dumfries brutta perdita. Sei l'Inter, se devi intervenire sul mercato devi spendere soldi: non puoi prendere un giocatore di seconda fila. Dovrebbero prendere Palestra immediatamente, devi cercare il massimo sul mercato nazionale" Paolo Co - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.