Dumfries Inter, l'olandese sembra essere in bilico per il futuro: i mesi imminenti potrebbero essere gli ultimi con la maglia nerazzurra. La situazione si fa intricata e il suo destino potrebbe prendere una piega decisiva, lasciando aperte diverse possibilità per il suo trasferimento.

© Internews24.com - Dumfries Inter, ultimi mesi insieme? Ecco dove vorrebbe giocare l’olandese

Inter News 24 Dumfries Inter, c’è aria di separazione al termine della stagione in corso. Ecco dove vorrebbe giocare l’esterno destro olandese. Mentre prosegue il percorso di terapie per recuperare dall’infortunio, l’esterno olandese Denzel Dumfries sta riscrivendo il proprio futuro lontano dal campo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il potente laterale della Beneamata ha ufficialmente cambiato procura, salutando Jorge Mendes per entrare nella scuderia Epic di Ali Barat. L’obiettivo del cursore di fascia dei nerazzurri è chiaro: sfruttare una clausola rescissoria favorevole per approdare nell’élite del calcio europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Infortunio Dumfries, prudenza Inter: ecco da dove nasce il problema alla caviglia. Le prime indicazioni verso il derby

Leggi anche: Cannavaro ha rifiutato questa panchina! L’ex Juve ha un desiderio chiaro per il suo futuro, ecco dove vorrebbe allenare. Arrivano aggiornamenti importanti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dumfries

Dumfries, il derby nel mirino. Futuro? “Vuole uno scatto di carriera, la sensazione è che…” - Intanto valuta il suo futuro, a fine stagione potrebbe far valere la clausola ... msn.com