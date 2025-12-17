Dumfries Inter l’olandese ha fatto già un primo passo verso l’addio

Dumfries Inter si avvicina all'addio: il terzino olandese ha già compiuto il primo passo concreto verso una separazione durante il mercato estivo, segnando un possibile nuovo capitolo nella sua carriera e nel futuro della rosa nerazzurra.

© Internews24.com - Dumfries Inter, l’olandese ha fatto già un primo passo verso l’addio Inter News 24 Dumfries Inter, l’esterno destro olandese ha fatto già un importante primo passo verso l’addio nel mercato estivo. Vediamo di cosa si tratta. Oltre all’intervento chirurgico a Londra, il futuro di Denzel Dumfries è scosso da una novità burocratica: il passaggio ufficiale all’agenzia di Ali Barat. Secondo Tuttosport, questa mossa, unita alla clausola rescissoria di 25 milioni, profuma di addio estivo. L’olandese, potente corridore di fascia prossimo ai 30 anni, potrebbe lasciare i nerazzurri senza troppi rimpianti, permettendo alla Beneamata di puntare su profili più giovani. In Arabia Saudita, l’allenatore rumeno Cristian Chivu, ex difensore centrale di fama internazionale, discuterà con la dirigenza le strategie per colmare il vuoto. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, oggi il rogito. Primo passo verso il futuro Leggi anche: Dumfries Inter, l’olandese è un caso: clausola, infortunio e l’ombra dell’addio. Oaktree detta la linea. Il retroscena sulla scorsa estate Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dumfries Inter brutte notizie per i nerazzurri dopo l’operazione | ecco le partite che salterà l’olandese; Inter Dumfries si opera alla caviglia | stop lungo per l’olandese; Infermeria Inter Dumfries nodo cruciale | Chivu ridisegna la squadra senza l’olandese | le novità. Dumfries: il cambio di agente, l’infortunio misterioso e la scelta di operarsi tre segni della frattura con l’Inter - Dumfries si è sottoposto stamattina ad un intervento chirurgico per l'infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dal campo per altri 2- sport.virgilio.it

Inter, Dumfries si è operato: lungo stop per il terzino olandese. Ecco quando rientrerà a disposizione di Chivu - Le ipotesi parlano di un rientro a disposizione solamente a marzo inoltrato Dopo settimane di voci e indiscrezioni, finalmente è arrivata la con ... lazionews24.com

Dumfries operato: ecco quando tornerà in campo l’olandese dell’Inter - I tempi di recupero e il mercato Dumfries è fermo dal 9 novembre, quando durante la partita con la Lazio è stato sostituito a inizio ripresa dopo aver detto a Chivu di aver sentito "girare la caviglia ... tag24.it

