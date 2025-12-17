Dumfries Inter si prepara a tornare in campo dopo un intervento, ma restano da definire le tempistiche dello stop. Chivu potrebbe perdere un pilastro importante della rosa nerazzurra, sollevando dubbi e aspettative sul suo rientro. Ecco cosa si sa sulle ultime novità riguardanti il laterale olandese, tra ricovero e riabilitazione.

© Internews24.com - Dumfries Inter, le tempistiche dello stop imminente per il laterale olandese: Chivu perde un pilastro?

Inter News 24 Dumfries Inter, ecco quando rientrerà a disposizione dei Chivu il laterale olandese nerazzurro: le ultime dopo il ricovero e l’intervento. L’infortunio di Denzel Dumfries complica i piani dell’Inter nel momento più delicato della stagione. L’esterno olandese è stato operato ieri ai tendini della caviglia e dovrà restare fuori almeno due-tre mesi, con rientro previsto non prima di marzo. Un’assenza pesante per Cristian Chivu, che perde uno dei suoi titolarissimi proprio tra campionato, Supercoppa e calendario congestionato. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra si è già messa al lavoro per individuare la migliore alternativa sulla fascia destra, valutando diversi profili in vista del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Cagliari Inter, Dumfries a riposo? Chivu pensa ad un’alternativa al laterale olandese per la sfida di oggi

Leggi anche: Dumfries Inter, Silooy fiducioso su Chivu: «Diventerà un top allenatore. L’olandese? È come Superman…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Milan, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Inter in ansia per Dumfries: dolore persistente e ipotesi operazione; Dumfries si opera alla caviglia: tegola Inter, Chivu costretto a cambiare la fascia destra.

Dumfries si è operato: i tempi di recupero e quante partite salta il difensore dell’Inter - Il laterale olandese starà fermo a lungo, lo stop potrebbe essere lungo fino a tre mesi. fanpage.it