Dumfries Inter le tempistiche dello stop imminente per il laterale olandese | Chivu perde un pilastro?
Dumfries Inter si prepara a tornare in campo dopo un intervento, ma restano da definire le tempistiche dello stop. Chivu potrebbe perdere un pilastro importante della rosa nerazzurra, sollevando dubbi e aspettative sul suo rientro. Ecco cosa si sa sulle ultime novità riguardanti il laterale olandese, tra ricovero e riabilitazione.
Inter News 24 Dumfries Inter, ecco quando rientrerà a disposizione dei Chivu il laterale olandese nerazzurro: le ultime dopo il ricovero e l’intervento. L’infortunio di Denzel Dumfries complica i piani dell’Inter nel momento più delicato della stagione. L’esterno olandese è stato operato ieri ai tendini della caviglia e dovrà restare fuori almeno due-tre mesi, con rientro previsto non prima di marzo. Un’assenza pesante per Cristian Chivu, che perde uno dei suoi titolarissimi proprio tra campionato, Supercoppa e calendario congestionato. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra si è già messa al lavoro per individuare la migliore alternativa sulla fascia destra, valutando diversi profili in vista del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com
DUMFRIES, passione reti di testa elevazione GOL ASSIST nella Serie A Enilive 202425 DAZN
