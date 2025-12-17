Dumfries-Inter addio annunciato in casa nerazzurra? La situazione attuale non lascia dubbi!
La possibile cessione di Dumfries dall’Inter si fa sempre più probabile. L’esterno olandese potrebbe lasciare Milano questa estate, mentre la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per individuare il sostituto ideale. La situazione si fa concreta e l’addio sembra ormai vicino, segnando una svolta nel mercato dei nerazzurri.
Dumfries-Inter: l’addio estivo si fa sempre più concreto. L’esterno olandese pronto a lasciare Milano, la dirigenza già al lavoro per il sostituto ideale Dumfries-Inter, il legame sembra avviarsi verso la fase conclusiva. L’esterno destro olandese ha infatti compiuto un primo passo concreto che fa pensare a un possibile addio nel mercato estivo. Non si tratta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
