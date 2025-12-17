Due premi al Premio Sergio Leone per il romanzo C’era una volta a Roma di Manuel de Teffé
Il romanzo d’esordio di Manuel de Teffé, “C’era una volta a Roma”, ha ricevuto due premi al Premio Sergio Leone – Città di Roma, riconoscimenti che celebrano la sua narrativa e scrittura, consolidando il successo del debutto dello scrittore e regista.
Due riconoscimenti al Premio Sergio Leone per il romanzo d’esordio di Manuel de Teffé “ C’era una volta a Roma ” Il romanzo “ C’era una volta a Roma ”, esordio nella narrativa del regista e sceneggiatore Manuel de Teffé si è aggiudicato due premi al Premio Sergio Leone – Città di Roma: il Primo Premio nella sezione Narrativa e Scrittura, assegnato dalla Giuria coordinata da Denise Furlan e il Premio Matrice Leone, assegnato dalla Commissione interna di Ipermedia CDE. Durante la serata di premiazione alla libreria Notebook dell’ Auditorium Parco della Musica di Roma, sono intervenuti gli attori Gianni Garko (grande estimatore del romanzo) e Corrado Solari, e i registi e sceneggiatori Romolo Guerrieri ed Ernesto Gastaldi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
