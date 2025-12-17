Due pedoni investiti da Tir a Genova e a Savona muoiono un musicista e una studentessa

Due tragici incidenti stradali si sono verificati a poche ore di distanza a Genova e Savona, causando la morte di due persone: il musicista Elio Arlandi, di 67 anni, e la studentessa Valentina Squillace, di 22. Entrambi sono stati investiti da Tir in incidenti che hanno sconvolto le rispettive città.

Tragedie fotocopia a distanza di poche ore a Genova e a Savona: morti investiti da Tir il musicista di 67 anni Elio Arlandi e la studentessa di 22 Valentina Squillace. Indagini in corso.

