Due pedoni investiti da Tir a Genova e a Savona muoiono un musicista e una studentessa

Due tragici incidenti stradali si sono verificati a poche ore di distanza a Genova e Savona, causando la morte di due persone: il musicista Elio Arlandi, di 67 anni, e la studentessa Valentina Squillace, di 22. Entrambi sono stati investiti da Tir in incidenti che hanno sconvolto le rispettive città.

Morto investito da un tir, la vittima è Elio Arlandi: noto musicista - Un'altra vittima a Genova, sale il bilancio dei pedoni che hanno perso la vita: nel 2025 il numero più alto degli ultimi anni, raggiunto il record del 2018 ... genovatoday.it

