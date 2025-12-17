Due morti sulle ciclabili di Milano doppia assoluzione per l' assessore Marco Granelli

Due incidenti mortali avvenuti sulle piste ciclabili di Milano hanno portato a un procedimento giudiziario. L'assessore Marco Granelli e tre dirigenti comunali sono stati imputati per omicidio stradale in concorso, ma sono stati successivamente assolti. L'articolo fornisce dettagli sulla vicenda e sulle decisioni giudiziarie.

Due morti sulle ciclabili di Milano, doppia assoluzione per l'assessore Marco Granelli - Gli incidenti in questione riguardavano la morte di Veronica d'Incà, 38enne che stava pedalando sulla ciclabile di viale Brianza quando è stata investita da un camion, a febbraio 2023. milanotoday.it

Assolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano - Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due diversi processi per due morti sulle ciclabili della città. fanpage.it

Basta morti, a Milano la protesta dei ciclisti protestano Limite a 30 all'ora in città

A Catania c'è una certezza... ad ogni ora del giorno e della notte, con la pioggia o con il sole, troverai la ciclabile di via Varese e di via Bergamo, con le auto parcheggiate sopra. Ma questo solo nel tratto senza cordoli. Quando si progettano le ciclabili senza pr - facebook.com facebook

