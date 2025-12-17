Due morti sulle ciclabili di Milano doppia assoluzione per l' assessore Marco Granelli
Due incidenti mortali avvenuti sulle piste ciclabili di Milano hanno portato a un procedimento giudiziario. L'assessore Marco Granelli e tre dirigenti comunali sono stati imputati per omicidio stradale in concorso, ma sono stati successivamente assolti. L'articolo fornisce dettagli sulla vicenda e sulle decisioni giudiziarie.
Doppia assoluzione per l'assessore del Comune di Milano, Marco Granelli, e per tre dirigenti di Palazzo Marino imputati per omicidio stradale in concorso per presunte irregolarità nella realizzazione delle piste ciclabili dove sono avvenuti due incidenti mortali. Il giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Tragedie sulla ciclabile, per Marco Granelli doppia assoluzione dall’accusa di omicidio stradale
Leggi anche: Assolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano
; ; .
Due morti su ciclabili a Milano, doppia assoluzione per l'assessore Granelli - Si tratta del caso del 20 aprile 2023 di Cristina Scozia, 39enne che era in bici tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, travolta e uccisa da una betoniera, e di ... msn.com
Due morti sulle ciclabili di Milano, doppia assoluzione per l'assessore Marco Granelli - Gli incidenti in questione riguardavano la morte di Veronica d'Incà, 38enne che stava pedalando sulla ciclabile di viale Brianza quando è stata investita da un camion, a febbraio 2023. milanotoday.it
Assolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano - Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due diversi processi per due morti sulle ciclabili della città. fanpage.it
Basta morti, a Milano la protesta dei ciclisti protestano Limite a 30 all'ora in città
A Catania c'è una certezza... ad ogni ora del giorno e della notte, con la pioggia o con il sole, troverai la ciclabile di via Varese e di via Bergamo, con le auto parcheggiate sopra. Ma questo solo nel tratto senza cordoli. Quando si progettano le ciclabili senza pr - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.