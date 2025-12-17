Due morti sulle ciclabili di Milano doppia assoluzione per l' assessore Marco Granelli

Due incidenti mortali avvenuti sulle piste ciclabili di Milano hanno portato a un procedimento giudiziario. L'assessore Marco Granelli e tre dirigenti comunali sono stati imputati per omicidio stradale in concorso, ma sono stati successivamente assolti. L'articolo fornisce dettagli sulla vicenda e sulle decisioni giudiziarie.

Doppia assoluzione per l'assessore del Comune di Milano, Marco Granelli, e per tre dirigenti di Palazzo Marino imputati per omicidio stradale in concorso per presunte irregolarità nella realizzazione delle piste ciclabili dove sono avvenuti due incidenti mortali. Il giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

due morti ciclabili milanoDue morti su ciclabili a Milano, doppia assoluzione per l'assessore Granelli - Si tratta del caso del 20 aprile 2023 di Cristina Scozia, 39enne che era in bici tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, travolta e uccisa da una betoniera, e di ... msn.com

due morti ciclabili milanoDue morti sulle ciclabili di Milano, doppia assoluzione per l'assessore Marco Granelli - Gli incidenti in questione riguardavano la morte di Veronica d'Incà, 38enne che stava pedalando sulla ciclabile di viale Brianza quando è stata investita da un camion, a febbraio 2023. milanotoday.it

due morti ciclabili milanoAssolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano - Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due diversi processi per due morti sulle ciclabili della città. fanpage.it

