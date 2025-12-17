Due borse di studio per la scuola di musica
La scuola di musica offre due borse di studio che uniscono la valorizzazione della memoria culturale e del dialetto con la formazione musicale. Un'opportunità che promuove l'inclusione attraverso un progetto dedicato a preservare le tradizioni locali e sviluppare il talento musicale dei giovani talenti.
La valorizzazione della memoria culturale e del dialetto incontra la formazione musicale e si traduce in un gesto concreto di inclusione. È questo il cuore di Radici Sonore, il progetto promosso dal Comune di Comacchio, Civica Scuola di Musica di Comacchio e sviluppato insieme alle associazioni Al Batal, Famia ad Magnavacca e TemperaMenti, da anni impegnate nella tutela e nella trasmissione delle tradizioni locali del territorio comacchiese. Radici Sonore nasce come un percorso corale che coinvolge scuole, insegnanti e comunità, con l’obiettivo di riscoprire e far vivere la ricchezza culturale del territorio di Comacchio attraverso il canto, il racconto e l’ascolto attivo. Ilrestodelcarlino.it
