Due azzurre nella top10 della prima discesa di Coppa Europa di St Moritz

Due sciatrici italiane si sono piazzate nella top10 nella prima discesa di Coppa Europa a St. Moritz, Svizzera, valida per la stagione 2025-2026. L'evento ha messo in evidenza il talento e la competitività del team femminile azzurro in una delle tappe più importanti del circuito continentale.

Due azzurre nella top10 della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista elvetica l a vittoria è andata all'austriaca Anna Schilcher che ha concluso la prova con il tempo di 1:33.09. Alle sue spalle, a soli 8 centesimi di distacco, la padrona di casa Stefanie Grob. La 21enne svizzera ha preceduto la norvegese Inni Holm Wembstad che completa il podio a 31 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per un'altra austriaca, Victoria Olivier a 37 centesimi, mentre in quinta troviamo la padrona di casa Jasmin Mathis a 64. Sesta posizione per la tedesca Fabiana Dorigo a 65 centesimi da Schilcher, mentre in settima si classifica la prima delle azzurre, Sara Thaler a 69.

