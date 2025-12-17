Due amici affittano un terreno e ci trovano un diamante da 50mila euro

Due amici affittano un terreno sperando di cambiare la propria situazione. Durante la lavorazione, scoprono un diamante del valore stimato di 50.000 euro. La scoperta inattesa apre nuove prospettive per il futuro dei due, che avevano deciso di affittare l’appezzamento quasi per disperazione.

Avevano affittato un piccolo appezzamento di terreno quasi per disperazione e con la speranza di dare una svolta alla loro vita. Ma sicuramente non pensavano che sarebbe arrivata in questo modo e in così poco tempo. Due ragazzi indiani, Satish Khatik e Sajid Mohammed, amici d'infanzia, in quella. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Sorgenti, maxi furto in appartamento: rubato un chilo d'oro per un valore di oltre 50mila euro

Leggi anche: Tre giocate giocate fortunate, vinti in provincia quasi 50mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Due amici di infanzia trovano un diamante da 15 carati in un terreno affittato - In una fredda mattina d’inverno a Panna, nel cuore dell’India centrale, due amici d’infanzia hanno fatto una scoperta che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. msn.com