Cortona Sviluppo ha avviato una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di due operatori alla macellazione presso il Mattatoio Comunale di Cortona, offrendo nuove opportunità occupazionali nel territorio cortonese.

© Lanazione.it - Due addetti da assumere per il mattatoio

Nuove opportunità di lavoro arrivano dal territorio cortonese. Cortona Sviluppo ha infatti indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di due operatori alla macellazione presso il Mattatoio Comunale di Cortona. Le assunzioni saranno effettuate con contratto a tempo indeterminato e parziale, inquadramento livello V del CCNL Industria Alimentaristi. La procedura prevede una selezione per titoli, prove pratiche e colloquio, a garanzia di una valutazione completa delle competenze tecniche e professionali richieste per un settore delicato e regolamentato come quello della macellazione. Lanazione.it

Leggi anche: Olimpiadi invernali in Valtellina: per gli addetti alle funivie il salario sarà più ricco grazie al nuovo contratto

Leggi anche: Rubavano ai morti in obitorio: collane, orecchini e anelli rivenduti nei compro oro. Indagati sei addetti comunali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Due addetti da assumere per il mattatoio - Cortona Sviluppo ha infatti indetto una selezione pubblica per la formazione ... lanazione.it