Droga tra Toscana e Lombardia smantellata banda con 9 arresti Nel blitz una donna casertana

Un'operazione antidroga tra Toscana e Lombardia ha portato allo smantellamento di una banda attiva tra Firenze e Siena, con nove arresti, tra cui una donna casertana. L'indagine ha rivelato anche un collegamento con il territorio casertano.

C'è anche un collegamento con il territorio casertano nell'operazione antidroga che ha portato allo smantellamento di una banda attiva tra le province di Firenze e Siena. Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre la Guardia di Finanza del capoluogo toscano ha dato esecuzione a un'ordinanza di.

GUARDIA DI FINANZA * «SMANTELLATA RETE DI NARCOTRAFFICANTI ITALO-ALBANESE, SEQUESTRATI 36 KG DI DROGA IN TOSCANA» - Agli indagati sono ascritti, a vario titolo, i delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. agenziagiornalisticaopinione.it

Smantellata banda dedita al traffico di stupefacenti. Nove arresti - Per le consegne venivano utilizzati corrieri impiegati in ditte di trasporto. rainews.it

Narcotraffico 13 arresti, smantellata maxi rete tra Toscana, Liguria e Lombardia

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza a Perugia. Quattro persone colpite da misure cautelari per traffico di cocaina. L’indagine ha smantellato un sodalizio attivo tra Umbria e Toscana, con collegamenti anche all’estero. Documentati oltre 800 ep - facebook.com facebook

