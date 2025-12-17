Droga tra cortile e garage arrestato 51enne
Durante un normale controllo sulla litoranea salentina, i carabinieri hanno scoperto una vasta quantità di droga nascosta tra cortile e garage. L’operazione ha portato all’arresto di un 51enne di Taranto, evidenziando l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione nel contrasto al traffico di sostanze illecite. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.
Tarantini Time Quotidiano Un controllo di routine lungo la litoranea salentina si è trasformato in un importante sequestro di sostanza stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto, agli ordini del maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno arrestato un 51enne tarantino trovato in possesso di circa sette chilogrammi di marijuana. L’operazione è scattata nella prima mattinata di sabato 13 dicembre nei pressi di una località del comune di Leporano. Durante il controllo di un’autovettura, i militari dell’Arma hanno avvertito un forte odore riconducibile presumibilmente allo stupefacente, circostanza che ha immediatamente fatto scattare la perquisizione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
