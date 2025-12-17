Droga tra cortile e garage arrestato 51enne

Durante un normale controllo sulla litoranea salentina, i carabinieri hanno scoperto una vasta quantità di droga nascosta tra cortile e garage. L’operazione ha portato all’arresto di un 51enne di Taranto, evidenziando l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione nel contrasto al traffico di sostanze illecite. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

Un controllo di routine lungo la litoranea salentina si è trasformato in un importante sequestro di sostanza stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto, agli ordini del maggiore Francesca Romana Fiorentini, hanno arrestato un 51enne tarantino trovato in possesso di circa sette chilogrammi di marijuana. L'operazione è scattata nella prima mattinata di sabato 13 dicembre nei pressi di una località del comune di Leporano. Durante il controllo di un'autovettura, i militari dell'Arma hanno avvertito un forte odore riconducibile presumibilmente allo stupefacente, circostanza che ha immediatamente fatto scattare la perquisizione.

