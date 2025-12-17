Droga armi e affari illeciti | maxi blitz dei Carabinieri a Mondragone

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi blitz dei Carabinieri ha coinvolto Mondragone e l’area casertana, smantellando un potente sistema criminale dedito a droga, armi e traffici illeciti. L’operazione, iniziata all’alba, ha portato all’arresto di numerosi soggetti e al sequestro di ingenti quantità di sostanze e materiali illeciti, segnando un importante passo nella lotta alla criminalità locale.

droga armi e affari illeciti maxi blitz dei carabinieri a mondragone

© Teleclubitalia.it - Droga, armi e affari illeciti: maxi blitz dei Carabinieri a Mondragone

Un’operazione scattata all’alba ha colpito duramente un sistema criminale attivo tra Mondragone e il territorio casertano. Dalle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di traffico di stupefacenti, porto illegale di armi da fuoco e trasferimento fraudolento di valori, su . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Ostia, maxi blitz della Polizia: 4 arresti, 15 denunce e sequestri tra droga, armi e documenti falsi

Leggi anche: Armi e droga nel Salento: maxi operazione dei carabinieri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Blitz dei Carabinieri, scoperto bunker per nascondere armi e droga

Video Blitz dei Carabinieri, scoperto bunker per nascondere armi e droga

droga armi affari illecitiDroga, armi e banconote false: 18 arresti dei carabinieri nel Salernitano - Gli indagati avrebbero organizzato una fiorente piazza di spaccio nel comune di Capaccio Paestum, rifornita da soggetti provenienti da Napoli ... ilgiornalelocale.it

droga armi affari illecitiSpaccio di droga, armi e botti illegali, quattro arresti a Taranto - E’ di quattro arresti e una denuncia il bilancio di un servizio straordinario di controllo nella città vecchia di Taranto ad opera degli agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio del Reparto Prevenzi ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.