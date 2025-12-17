Droga armi e affari illeciti | maxi blitz dei Carabinieri a Mondragone

Un maxi blitz dei Carabinieri ha coinvolto Mondragone e l’area casertana, smantellando un potente sistema criminale dedito a droga, armi e traffici illeciti. L’operazione, iniziata all’alba, ha portato all’arresto di numerosi soggetti e al sequestro di ingenti quantità di sostanze e materiali illeciti, segnando un importante passo nella lotta alla criminalità locale.

© Teleclubitalia.it - Droga, armi e affari illeciti: maxi blitz dei Carabinieri a Mondragone Un'operazione scattata all'alba ha colpito duramente un sistema criminale attivo tra Mondragone e il territorio casertano. Dalle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di traffico di stupefacenti, porto illegale di armi da fuoco e trasferimento fraudolento di valori, su . L'articolo Teleclubitalia.

